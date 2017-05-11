Сегодня Совет ЕС утвердит безвиз для Украины

08:13, 11 мая 2017
Политика
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Заседание профильных министров в Брюсселе начнется в 11 часов по Киеву.

Сегодня Совет ЕС должен утвердить безвизовый режим для Украины / Фото УНИАН

Совет ЕС должен утвердить сегодня, 11 мая, предоставление безвизового режима в рамках заседания Совета по вопросам сельского хозяйства и рыболовства. Заседание должно начаться в Брюсселе в 11 часов по киевскому времени.

После подписания законодательный акт должен быть обнародован в Официальном журнале ЕС, он вступит в силу через 20 дней.

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Церемония подписания в Европейском парламенте предоставления Украине безвизового режима может состояться уже 17 мая.

Как сообщал УНИАН, Европарламент 6 апреля поддержал предложение Европейской комиссии предоставить Украине безвизовый режим.

26 апреля Комитет постоянных представителей стран - членов Европейского Союза (Coreper) также поддержал данное решение, которое еще должно быть утверждено Советом Евросоюза с последующим подписанием в Европарламенте президентами ЕП и Совета ЕС.

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Теги: #Евросоюз#безвиз с ЕС