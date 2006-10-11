Мороз посетит с официальным визитом Россию

12-13 октября председатель Верховной Рады Украины Александр МОРОЗ посетит с официальным визитом Российскую Федерацию.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе украинского парламента, во время визита запланированы встречи А.МОРОЗА с высшим руководством страны.

12 октября предусматривается встреча А.МОРОЗА с председателем Государственной Думы Федерального Собрания РФ Борисом ГРЫЗЛОВЫМ, а также с председателем Совета Федерации Федерального Собрания России Сергеем МИРОНОВЫМ.

Пресс-служба ВР не исключает, что в этот же день А.МОРОЗ встретится с Президентом России Владимиром ПУТИНЫМ.

13 октября А.МОРОЗ возложит цветы к Могиле неизвестного солдата и Памятнику Т.Г. Шевченко в Москве.

После этого запланирована его встреча с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем ЛАВРОВЫМ и секретарем Совета Национальной безопасности Игорем ИВАНОВЫМ.

Кроме того, в Москве председатель Верховной Рады Украины проведет пресс-конференцию в одном из информационных агентств.