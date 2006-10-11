Ющенко выступает за ревизию

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО считает, что министрам от «Нашей Украины» нечего делать в правительстве, которое не разделяет приоритетов Универсала национального единства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня во время пресс-конференции в Чернигове.

«При таких условиях министры уйдут в отставку» - сказал Президент, добавив, что не хотел бы, чтобы в основах внешней и оборонной политики Украины пересматривались ориентиры.

В то же время В.ЮЩЕНКО выразил надежду на продолжение переговорного процесса по созданию широкой коалиции.

Президент отметил, что стороны должны сделать ревизию своих позиций. «Разойтись - это не оригинально. Я педалирую переговорный процесс, я не считаю, что он исчерпался», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Президент сообщил, что он продолжает консультации с основными участниками переговорного процесса, хотя отметил, что у него уменьшается оптимизм в отношении политических сил, которые вышли на соглашение широкой коалиции.