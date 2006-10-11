Ющенко: для вас и для меня одно алиби

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО заявляет, что не допустит никаких кадровых ревизий на местном уровне по политическим признакам.

Как сообщили УНИАН в официальном интернет-представительстве Президента Украины, об этом он сказал сегодня в Чернигове на рабочем совещании с председателями областных госадминистраций центральных регионов государства.

В своем выступлении глава государства сосредоточился на необходимости реализации проевропейской политики на местах и совершенствования экономической политики регионов. «Для вас и для меня есть только одно алиби – это эффективная работа», – сказал он.

Президент отметил, что независимо от того, что взгляды разных политических сил на формирование системы государственного управления отличаются, «мы должны обеспечить гармонизацию отношений между структурами власти». При этом он подчеркнул, что никаких правовых оснований для отмены областных или районных администраций не существует.

В.ЮЩЕНКО также высказался за совершенствование административной реформы, назвав существующую модель государственного управления «концептуально неправильной» из-за избыточной концентрации властных ресурсов в столице: «Диверсификация ресурсов должна стать сутью новой политики».

Говоря о принципах экономической политики в регионах, глава государства обратил внимание на необходимость более эффективного контроля бюджетных потоков, в частности в сфере возмещения НДС. По его словам, местная власть должна активно сотрудничать в этом направлении с силовыми ведомствами.

Президент также призвал председателей ОГА активнее работать в плане привлечения инвестиций, в частности, подавать свои предложения законодательной власти относительно упрощения излишне сложных бюрократических процедур в этом вопросе. «Нужно признать, что наша система бюрократии не дает быстрого ответа на привлечение капитала», – сказал В.ЮЩЕНКО, добавив, что задачей руководителей регионов сегодня является «пригласить в область инвестора, провести необходимые конференции, семинары». В этом контексте глава государства отметил необходимость проведения открытых конкурсов для инвесторов, в том числе по продаже земельных участков. При этом он призвал руководителей регионов подать свои инициативы относительно совершенствования законодательства по этому вопросу.

Кроме того, Президент уделил внимание гуманитарным проектам, в частности, надлежащему проведению мероприятий памяти жертв Голодомора 1932-1933 годов, языковой политике, поддержке общественных инициатив в этой сфере.

В совещании также приняли участие глава Секретариата Президента Виктор БАЛОГА, председатель Черниговской ОГА Николай ЛАВРИК, председатель Житомирской ОГА Юрий АНДРИЙЧУК, председатель Киевской ОГА Вера УЛЬЯНЧЕНКО, председатель Кировоградской ОГА Вадим ЧЕРНЫШ, председатель Полтавской ОГА Валерий АСАДЧЕВ, председатель Сумской ОГА Нина ГАРКАВА, председатель Харьковской ОГА Арсен АВАКОВ, председатель Черкасской ОГА Александр ЧЕРЕВКО.

После встречи Президент также принял участие в расширенном заседании коллегии Черниговской ОГА.