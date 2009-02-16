У Ющенко нашли неотложную задачу для всех органов власти

Заместитель главы Секретариата Президента Украины – представитель Президента Украины в Конституционном Суде Марина СТАВНИЙЧУК заявляет, что защита жилищных прав жильцов общежитий является безотлагательной задачей для органов власти всех уровней.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, об этом она сказала на совещании по вопросам изучения состояния выполнения Указа Президента «О мерах по обеспечению жилищных прав жильцов общежитий» от 24 ноября 2008 года №1073/2008.

На совещание в Секретариат главы государства были приглашены представители МВД, Минюста, Министерства труда и социальной политики, Министерства по вопросам ЖКХ, Генпрокуратуры и общественных организаций.

По словам М.СТАВНИЙЧУК, которая председательствовала на совещании, невзирая на четкие требования указа Президента, Кабинет министров, Совет министров АРК, областные, Киевская и Севастопольская городские госадминистрации со значительным опозданием создали комиссии по решению проблемных вопросов обеспечения прав жильцов общежитий на жилье.

М.СТАВНИЙЧУК обратила внимание МВД на необходимость безусловного выполнения указа Президента Украины в части обеспечения регистрации места жительства граждан, выдачи паспортов гражданам Украины, особенно несовершеннолетним, которые проживают с родителями в общежитиях.

Она заметила, что территориальные подразделения центральных органов исполнительной власти на местах вместе с местными органами исполнительной власти и прокуратуры обязаны создать условия для предоставления бесплатной правовой помощи жильцам общежитий, представительства социально незащищенных граждан в суде, предотвращения незаконного выселения людей на улицу.

М.СТАВНИЙЧУК подчеркнула важность комплексного законодательного урегулирования статуса жильцов общежитий и обеспечения реализации их жилищных прав.