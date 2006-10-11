Ющенко не исключает кадровых ротаций среди губернаторов

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО заявляет, что кадровые ротации в когорте губернаторов будут, но по результатам работы, а не по политическим соображениям.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня во время пресс-конференции в Чернигове.

«Ротации будут, но в зависимости от того, кто справляется или не справляется с работой», - сказал Президент.

В.ЮЩЕНКО выразил удовлетворение тем, что к власти пришла когорта управленцев нового типа, которые видят проблемы региона и знают, как их решать, хоть есть люди, которые не владеют этими масштабами.

Также Президент отметил, что кадровые изменения будут исходить из результатов работы, а не вопросов лично симпатии или политических вкусов. «Не нужны чистки на политической основе», - подчеркнул глава государства.

В.ЮЩЕНКО отметил, что руководителями облгосадминистраций и райгосадминистраций должны быть честные люди, профессионалы, которые могут служить Украине.