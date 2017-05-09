День победы: в Киеве сегодня - небывалые меры безопасности (фото)

В Киеве близ Площади Славы 9 мая правоохранители осуществляют беспрецедентные меры безопасности, они сохранятся до 17:00.

На выходе со станции метро "Арсенальная", в подземном переходе, вдоль дороги аж до самой Площади Славы дежурят много представителей Национальной гвардии и полиции. Установлены ограждения и рамки металлоискателя, передает "Украинская правда".

У людей, которые хотят пройти, осматривают вещи. Движение транспорта ограничено. Правоохранители в разной униформе стоят плотно вдоль дороги и во всех арках зданий. Присутствует также конный патруль.

На 10:00 на Площади Славы при участии президента состоится церемония чествования памяти погибших по случаю 72-й годовщины Победы над нацизмом во Второй мировой войне.

А на 10:30 Порошенко придет на принятие военной присяги молодым пополнением отдельного полка президента Украины и 101-й отдельной бригадой охраны Генерального штаба Вооруженных сил Украины в Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне.

Движение транспорта в этой части Киева ограничено с 7:00 до 15:00 вторника.

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В целом в Украине в массовых мероприятиях 9 мая планировали задействовать около 12,5 тысяч сотрудников Национальной полиции Украины и Национальной гвардии, ведь запланировано более 1200 мероприятий по стране с участием почти 400 тысяч человек.

Впервые в Украине правоохранители для охраны общественного порядка используются три специально укомплектованные современным оборудованием автомобили и вертолет. Эти автомобили будут использоваться для фиксации и передачи информации в режиме онлайн в ситуационные центры Нацполиции.

Ранее глава Нацполиции Сергей Князев предупреждал, что полиция будет жестко реагировать на любые провокации во время проведения массовых мероприятий в Украине.