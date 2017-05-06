Привлекут 16 тысяч правоохранителей: в полиции рассказали об охране общественного порядка во время "Евровидения"

В Киеве к охране общественного порядка в период с 7 по 14 мая привлекут 16 тысяч правоохранителей.

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Как сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел, об этом заявил первый заместитель главы МВД Сергей Яровой во время межведомственного совещания, посвященного координации действий всех подразделений, задействованных в обеспечении правопорядка в Украине.

Он отметил, что все подразделения Национальной полиции, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы и Государственной службы по чрезвычайным ситуациям переведены в усиленный режим несения службы включительно до 14 мая. Также для координации всех сил и средств будут работать ситуационные центры. «Около 16 тысяч правоохранителей будут задействованы в мероприятиях по безопасности с 7 по 14 мая, в том числе будут следить за правопорядком во время проведения «Евровидения-2017», - сказал первый заместитель министра внутренних дел.

По словам Ярового, в частности, во время мероприятий по празднованию 72-й годовщины окончания Второй мировой войны за безопасностью будут следить около 4 тыс. правоохранителей.

Он заверил, что МВД сможет достойно обеспечить правопорядок во время всех мероприятий и оперативно реагировать на любые вызовы и провокации.

В свою очередь, глава Национальной полиции Украины Сергей Князев отметил, что правоохранительные органы, прежде всего, ориентированы на превентивные меры. «Мы определяем для себя две самые большие угрозы – угрозу террористического характера и угрозу провокаций, которые могут привести к совершению противоправных действий, массовым нарушениям общественного порядка или хулиганским проявлениям. Полиция будет жестко реагировать на любые провокации», - подчеркнул он.