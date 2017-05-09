Порошенко назвал "парады" в Донецке и Луганске еще одним доказательством военного присутствия РФ на Донбассе

Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что завтрашние «парады» в Донецке и Луганске станут еще одним наглядным доказательством российского военного присутствия на Донбассе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Порошенко сказал во время участия в акции «Первая минута мира» в Национальном музее истории Украины во Второй мировой войне.

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По его словам, еще ни разу режим прекращения огня на Донбассе не был соблюден российской гибридной армией.

«Завтрашние «парады» в Донецке и Луганске, хоть и будут иметь опереточный и пародийный характер, станут еще одним наглядным доказательством российского военного присутствия», - заявил он.