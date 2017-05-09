Порошенко назвал "парады" в Донецке и Луганске еще одним доказательством военного присутствия РФ на Донбассе
По словам президента, ни разу режим прекращения огня на Донбассе не был соблюден российской гибридной армией.
Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что завтрашние «парады» в Донецке и Луганске станут еще одним наглядным доказательством российского военного присутствия на Донбассе.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Порошенко сказал во время участия в акции «Первая минута мира» в Национальном музее истории Украины во Второй мировой войне.
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По его словам, еще ни разу режим прекращения огня на Донбассе не был соблюден российской гибридной армией.
«Завтрашние «парады» в Донецке и Луганске, хоть и будут иметь опереточный и пародийный характер, станут еще одним наглядным доказательством российского военного присутствия», - заявил он.