Посольство США объявляет конкурсы для украинцев

Посольство США в Украине объявляет о начале нового ежегодного тура конкурсов для украинских граждан, заинтересованных принять участие в программах академических обменов с США.

Как сообщили УНИАН в Посольстве США, благодаря этим программам украинцы – от старшеклассников до научным работников с учеными степенями – имеют возможность обучаться и заниматься научной работой в области гуманитарных и общественных наук и повышать свою профессиональную квалификацию в других избранных областях.

Программы финансируются Бюро по делам образования и культуры Государственного департамента США. Бюро содействует развитию взаимопонимания между Соединенными Штатами и другими странами через академические и профессиональные программы. С 1992 в программах, финансирующихся Бюро по делам образования и культуры, и других программах правительства США приняли участие около 20 тыс. украинцев.

Конкурс открыт и оценивание кандидатов осуществляется на основании их академических достижений, лидерского потенциала, знания английского языка, избранной области и готовности к учебе в США.

Анкеты распространяются бесплатно организациями, которые администрируют программы, консультативными центрами и через интернет-страницы Посольства США.

Администрирование программ и отбор участников осуществляются Американскими советами (American Councils), Советом международных обменов учеными (IREX) и Офисом программ им. Фулбрайта. При проведении этих программ Отдел прессы, образования и культуры Посольства США тесно сотрудничает с Министерством образования и науки Украины.

Информацию о конкурсах можно получить через Интернет по адресу: http://kiev.usembassy.gov/educult_acexchanges_ukr.html, или по телефонам организаций: Американские советы: (044) 483-2532, 483-9138; IREX (044) 537 0604; Офис им. Фулбрайта: (044) 279-1850; 279-2324; Отдел прессы, образования и культуры Посольства США: (044) 490-4026.