Мороз вспомнил о Святом писании

Председатель Верховной Рады Александр МОРОЗ убежден, что кризиса в государстве не будет, если министры от «Нашей Украины» уйдут в отставку.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в Одесской области, где находится с рабочей поездкой.

А.МОРОЗ отметил, что парламент будет работать 5 лет, которые предусмотрены Конституцией Украины, а правительство будет работать «соответствующий срок». По словам А.МОРОЗА, если заявления об отставке будут написаны министрами, то Верховная Рада Украины примет соответствующее решение.

В то же время А.МОРОЗ предупредил «всех тех, кто играет на каких-то политических нюансах», чтобы они учли то, что кризиса не будет, и на этом не нужно строить свою политическую стратегию.

Вместе с тем А.МОРОЗ отметил, на сегодняшний день есть лишь устные заявления от политических сил, но нет заявлений от конкретных министров. «В святом писании написано: даст Бог день, даст Бог пищу», - сказал А.МОРОЗ, добавив, что когда такие заявления будут, то и будет решаться вопрос в парламенте.