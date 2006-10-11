Ющенко готов определить приоритеты работы с правительством и парламентом

Заместитель главы секретариата Президента Виктор БОНДАРЬ убежден, что вскоре политическая ситуация в Украине будет меняться к лучшему.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на всеукраинском семинаре по вопросам реформирования жилищно-коммунального хозяйства, который проходит в Одесской области.

«В ближайший месяц мы увидим большие преобразования в политической ситуации в Украине», - сказал он. В.БОНДАРЬ отметил, что в Украине «будет согласие и будет мир».

По его словам, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО готов сотрудничать с правительством, с парламентом, чтобы наладить сотрудничество. Мы «сможем наладить тесное сотрудничество, будут определены приоритеты», - подчеркнул заместитель главы Секретариата Президента.

В то же время он отметил, что политическая реформа не дала на сегодняшний день четкий ответ на вопрос: «кто за что отвечает».

В.БОНДАРЬ считает, что хозяйственное управление, вопрос тарифов, вопрос подготовки к зиме – «это вопрос правительства». В то же время, по его словам, Президент отвечает за международный, оборонный и правоохранительный блок вопросов. По мнению В.БОНДАРЯ, что две ветви власти не должны «заниматься одними и теми же вопросами».

По его словам, Президент не должен заниматься вопросами местных тарифов, потому что это вопрос правительства.