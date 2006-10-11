Кабмин обратился в Конституционный суд

Кабинет Министров Украины направил представление в Конституционный Суд, в котором просит дать официальное толкование положений Конституции относительно порядка назначения на должность и освобождения от должности председателей местных государственных администраций.

Как сообщил УНИАН первый заместитель министра Кабинета Министров - руководитель Управления правового обеспечения Секретариата Кабинета Министров Александр ЛАВРИНОВИЧ, представление в Конституционный Суд было рассмотрено и одобрено сегодня во время заседания Кабинета Министров.

По словам А.ЛАВРИНОВИЧА, основной вопрос, который лег в основу данного представления, заключается в том, могут ли считаться легитимными председатели местных госадминистраций, недоверие которым было выражено двумя третями голосов от состава соответствующих советов. А.ЛАВРИНОВИЧ сообщил, что на сегодня в Украине остаются неосвобожденными 21 председатель местных госадминистраций, которым было выражено недоверие двумя третями депутатов, входящих в состав соответствующих советов. Вместе с тем Конституция Украины содержит императивную норму для подобных случаев – в случае, если недоверие председателю районной или областной государственной администрации выразили две трети состава соответствующего совета, Президент Украины принимает решение об отставке председателя местной государственной администрации.

В этом контексте правительство просит Конституционный Суд дать официальное толкование частей четвертой, девятой и десятой статьи 118 Конституции Украины. В частности, дать разъяснение следующих вопросов:

- может ли Президент Украины назначить на должность или освободить от должности председателя местной государственной администрации при отсутствии соответствующего представления Кабинета Министров;

- может ли Президент Украины назначить на должность или освободить от должности председателя местной государственной администрации, если Кабинетом Министров отозвано соответствующее представление;

- в какой форме Президент Украины может принять решение относительно председателя местной государственной администрации после выражения ему недоверия местным советом. Какие правовые последствия влечет за собой факт неприятия Президентом Украины решения в случае высказывания недоверия председателю местной государственной администрации местным советом и непредоставления обоснованного ответа совета;

- какие правовые последствия влечет за собой факт неприятия Президентом Украины решения об отставке председателя местной государственной администрации в случае выражения недоверия председателю местной государственной администрации двумя третями депутатов от состава соответствующего совета.

По словам А.ЛАВРИНОВИЧА, необходимость толкований данных вопросов возникала, в частности, из-за того, что украинским законодательством не определен порядок представления предложений относительно пребывания в должности председателя местной государственной администрации в связи с выражениям ему недоверия местным советом.

Существуют также несогласованности в законодательстве относительно того, что Президент Украины принимает решение об увольнении председателя местной госадминистрации с учетом предложений органа исполнительной власти. Подобная норма прописана в законе „О местных государственных администрациях”, однако отсутствует в законе „О местном самоуправлении в Украине”, отметил А.ЛАВРИНОВИЧ.

Кабинет Министров также считает, что Президент Украины не вправе принимать решение о назначении на должность или освобождении от должности председателя местной госадминистрации в случае, если соответствующее представление Кабинета Министров отозвано. При этом Кабмин ссылается на решение Конституционного Суда от 27 февраля 2001 года (дело о правовых актах Верховной Рады Автономной Республики Крым), в котором указывается, что полномочия Президента Украины относительно назначения или освобождения определенного лица от должности председателя местной государственной администрации обусловлено только одним конституционным требованием – наличием соответствующего представления Кабинета Министров Украины.