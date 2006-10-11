Калашников заявляет, что оболгал себя ради высокой цели

Народный депутат Олег КАЛАШНИКОВ отвергает обвинения в свой адрес в избиении журналистов СТБ 12 июля.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на учредительном заседании Временной следственной комиссии Верховной Рады по вопросу препятствования профессиональной деятельности журналистов телеканала СТБ со стороны народных депутатов Украины от Партии регионов.

На заседании из 11 членов комиссии присутствовали 6 депутатов. Гостем на заседании был фигурант дела – депутат от Партии регионов О.КАЛАШНИКОВ.

В своем выступлении О.КАЛАШНИКОВ отметил, что лично им или другими представителями или сторонниками Партии регионов 12 июля ни в другое время не было совершено никаких правонарушений.

«Я официально заявляю, что О.КАЛАШНИКОВЫМ не была нарушена ни одна норма закона», - сказал он.

Депутат заявил, что он не видел фактов избиения журналистов, он не видел, чтобы кто-то отнимал у журналистов видеокассету, также он не видел справки медицинской экспертизы, подтверждающей избиение оператора СТБ.

По словам О.КАЛАШНИКОВА, всю эту информации он слышал лишь от СМИ.

Он заявил, что такие предположения не могут быть элементом обвинений. «Фактов нет, а есть лишь предположения», - сказал О.КАЛАШНИКОВ.

Отвечая на вопрос членов комиссии, зачем в таком случае на 5-й день после инцидента он сделал официальное заявление, в котором извинился перед журналистами, О.КАЛАШНИКОВ сказал, что заявление делал исключительно с целью преодоления противостояния в украинском обществе. «Мне не за что оправдываться», - сказал О.КАЛАШНИКОВ.

На уточняющий вопрос члена комиссии депутата Андрея ШЕВЧЕНКО, почему тогда в заявлении О.КАЛАШНИКОВ признает существование инцидента между ним и журналистами СТБ 12 июля, и что именно, по версии О.КАЛАШНИКОВА, в тот день произошло, депутат ответил, что в перерыве между митингами сторонников Партии регионов на площадке перед ВР О.КАЛАШНИКОВ заметил, что какой-то человек на камеру снимает нижнее белье девушек, танцующих на сцене. Он сделал этому человеку замечание, попросив, чтобы съемку прекратили.

По его словам, в каких-либо других событиях он не участвовал.

По итогам учредительного заседания члены комиссии решили пригласить на следующее заседание следователя прокуратуры, который ведет это дело, помощницу депутата О.КАЛАШНИКОВА, которая ранее в интервью журналистам рассказывала о том, что кассета у журналистов была изъята, а также работников районного отдела милиции, которые в день инцидента прибыли на место события.

Члены комиссии решили, что следующее заседание состоится в четверг, 19 октября, в 14.00.

Как сообщал УНИАН, 12 июля 2006 года группа людей из Партии регионов, среди которых был депутат О.КАЛАШНИКОВ, помешала работе телевизионной группы СТБ под стенами Верховной Рады Украины. Они силой отобрали кассету у съемочной группы СТБ, журналисты были избиты. 14 июля прокуратура Печерского района города Киева возбудила уголовное дело по факту препятствования законной профессиональной деятельности журналистов.