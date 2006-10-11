Тарасюк не увидел драматизма в переговорах с ЕС

Министр иностранных дел Украины Борис ТАРАСЮК планирует доложить Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО и премьер-министру Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ о результатах переговоров в Брюсселе по текстам соглашений об упрощенном визовом режиме и реадмисии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Б.ТАРАСЮК сообщил сегодня журналистам на пресс-конференции в Киеве.

«Никакого драматизма в переговорах нет. Украинская сторона стремится защитить свои интересы, а европейская – общие интересы Евросоюза», - сказал Б.ТАРАСЮК.

Министр иностранных дел планирует доложить о результатах переговорах премьер-министру В.ЯНУКОВИЧУ и президенту В.ЮЩЕНКО.

«Кроме того, я намерен инициировать рассмотрение этого вопроса на заседании правительства, чтобы правительство поддержало результаты переговоров в Брюсселе. Таким образом, будет открыт путь к парафированию соглашений в Хельсинки 28 октября на саммите Украина-ЕС», - сообщил Б.ТАРАСЮК.

Он считает, что это будет значительное событие для Украины, которое направлено на «не теоретическую, а непосредственную защиту интересов украинских граждан».

По словам Б.ТАРАСЮКА, соглашение об упрощенным визовом режиме между ЕС и Украиной затрагивает широкий круг категорий украинских граждан. «Многие из них смогут получать многократные визы сроком на 5 лет, другие – смогут получать визы на бесплатной основе. Словом, украинские граждане ощутят преимущества этого соглашения», - констатировал Б.ТАРАСЮК.

Министр иностранных дел также сообщил, что в переговорах по тексту соглашения о реадмисии наиболее проблематичным стал вопрос о реадмисии граждан из третьих стран. «Но, несмотря на сложность переговоров, нам удалось добиться компромисса», - добавил он.

Как сообщал УНИАН, 10 октября состоялся очередной и последний раунд переговоров Украины и ЕС по соглашениям об упрощенном визовом режиме и реадмиссии.

На этом раунде стороны внесли компромиссные предложения относительно временных рамок реадмиссии граждан третьих стран. Стороны также достигли значительного прогресса в согласовании текстов пакетных соглашений и договорились ускорить работу для скорейшего завершения переговорного процесса.

Украинскую делегацию на переговорах возглавлял заместитель министра иностранных дел Украины Николай МАЙМЕСКУЛ, делегацию ЕС – заместитель Гендиректора Гендиректората "Внешние отношения" Европейской Комиссии Карел КОВАНДА.

Н.МАЙМЕСКУЛ отметил, что работа над Соглашением об упрощении визового режима фактически завершена.

Справка УНИАН. Украина и ЕС с 2002 года ведут переговоры о заключении Соглашения о реадмиссии и с 2005 года - об упрощении визового режима. Украинская сторона считает, что за время ведения переговоров стороны достигли значительного прогресса, что позволяет им уже в ближайшее время выйти на финальную стадию переговоров.