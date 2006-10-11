Ющенко обсуждает ситуацию с 8 губернаторами

14:01, 11 октября 2006
Политика
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Встреча происходит в Чернигове 

Президент Виктор Ющенко и председатели 8 областных государственных администраций начали обсуждение подготовки к зиме в регионах.

Встреча проходит в Чернигове в рамках рабочего визита Президента.

На встрече, в частности, присутствуют, житомирский губернатор Юрий Андрийчук, киевский - Вера Ульянченко, кировоградский - Вадим Черныш, черкасский - Александр Черевко, полтавский - Валерий Асадчев, сумской - Нина Гаркавая, харьковский -  Арсен Аваков, черниговский - Николай Лаврик.

Ющенко также сказал, что намерен осудить с губернаторами политическую ситуацию.

Изначально Президент планировал провести встречу со всеми губернаторами, но затем перенес ее на более позднее время.

Обком со ссылкой на Украинские новости

 

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