Наша Украина думает, что Регионы впали в истерику

«Наша Украина» не видит никаких аргументов для продолжения переговорного процесса о формировании широкой коалиции.

Об этом заявила руководитель информационного департамента “Нашей Украины” Татьяна МОКРИДИ, сообщается на сайте блока.

“Если “антикризисные” действительно видят нашеукраинцев в коалиции, то пусть предпринимают конкретные шаги, ведь пока мы не видим ничего, кроме слов и невіполнения Универсала национального единства, а, соответственно, нет никаких аргументов для продолжения переговорного процесса”, - сказала Т.МОКРИДИ.

По ее словам, “истерика Партии регионов, коммунистов и социалистов, как рядовых членов партии, так и их лидеров, о возможном продолжении переговорного процесса говорит исключительно о проблемах, которые существуют внутри так называемой “антикризисной” коалиции”. Поэтому, по мнению Т.Мокриди, “сегодня каждый из них, видя эту ситуацию изнутри, начинает приглашать “Нашу Украину” в очередной политический сериал под названием переговоры.”

Наверное, считает представитель “Нашей Украины”, “лидеры разношерстных политических сил поняли, что они могут не справиться с прохождением через парламент важных законопроектов, в частности, принятие государственного бюджета”. Пока, по словам Т.МОКРИДИ, “Наша Украина” может засвидетельствовать, что так называемые антикризовики едины только в одном – “в войне за полномочия Президента”.

Т.МОКРИДИ отметила, что “Наша Украина” в который раз заявляет, что переговоры закончены, а “все то, что сегодня происходит в информационном просторные, это – пустая болтовня”.

“Решение фракции “Наша Украина” относительно своей оппозиционности – необратимое, - заметила она. - Все министры, пришедшие в Кабмин по квоте “Нашей Украины”, должны написать заявления на увольнение”.