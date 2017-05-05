Россия препятствует прекращению боев на Донбассе - временно поверенная в делах США в ОБСЕ
В ОБСЕ подчеркнули, что российская агрессия против Украины расшатывает основы, на которых основывается безопасность и стабильность Европы.
Российская Федерация подрывает усилия по прекращению боевых действий на востоке Украины, отказывается осуждать запугивания миссий ОБСЕ и продолжает нарушать права оппозиции в Крыму. Об этом заявила временно поверенная в делах США в ОБСЕ Кейт М. Бернс во время речи перед постоянным советом ОБСЕ в Вене, пишет "Голос Америки".
Бернс подчеркнула, что именно Кремль подрывает прекращения боевых действий.
"14 апреля, в тот самый день, когда силы сепаратистов под предводительством России объявили о готовности отойти от Станицы Луганской, наблюдательная миссия отчиталась о нападении российско-сепаратистских сил на украинские позиции. В течение недели, совместные российско-сепаратистские силы держали 30 единиц запрещенного оружия, включая танки и гаубицы в 15 километрах от района разведения сил", - заявила временно поверенная в делах США в ОБСЕ.
Кроме того, она выразила сожаление в связи с тем, что Россия не поддержала часть заявления ОБСЕ об осуждении попытки запугать наблюдателей ОБСЕ.
"Отказ России присоединиться к другим странам-участниц и полностью поддержать наблюдателей, соотносится с тем, что она не обеспечивает доступ миссии по всей территории Украины, в частности, на территориях подконтрольных совместным российско-сепаратистским силам", - сказала Бернс.
Читайте такжеБоевики получили из РФ зенитно-ракетный комплекс "Оса" - СМИ
Кроме того, Россия продолжает нарушать права тех, кто противостоит незаконной аннексии Крыма, заявила Бернс, призвав прекратить преследование независимого журналиста Николая Семены.
Временно поверенная в делах США в ОБСЕ отметила, что российская агрессия против Украины расшатывает основы, на которых зиждется безопасность и стабильность Европы, также прямо противоречит идее целостной, свободной и мирной Европы.
"США решительно поддерживают суверенитет, независимость и территориальную целостность Украины, нерушимость ее международно-признанных границ", - сказала Бернс.
Как сообщал УНИАН ранее, министерство иностранных дел Франции призвало все стороны на Донбассе прекратить огонь и отвести тяжелое вооружение от линии соприкосновения.
Об этом заявил спикер внешнеполитического ведомства Французской Республики на брифинге, сообщает посольство Франции в Украине.
"Франция обеспокоена увеличением случаев нарушения режима прекращения огня на востоке Украины в течение последних дней. Как сообщается, указанные нарушения повлекли гибель пяти человек, в том числе одного мирного жителя, за последние сутки", - говорится в заявлении.