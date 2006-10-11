Помаранчевые министры на Кабмине об отставке не заикнулись

Министр здравоохранения Юрий ПОЛЯЧЕНКО и министр по делам семьи, молодежи и спорта Юрий ПАВЛЕНКО утверждают, что министры от «Нашей Украины» написали заявления об отставке.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министры сообщили сегодня журналистам в Киеве.

«Я знаю, что коллеги подписали заявления, но заявления переданы председателю фракции «Наша Украина», - сказал Ю.ПОЛЯЧЕНКО.

«Министры, которые по квоте Президента Украины, и которых внесла фракция «Наша Украина», выразили политическую готовность подать заявления об отставке в Верховную Раду Украины и сделали это таким жестом, что соответствующие заявления были подписаны и переданы руководителю фракции», - сказал Ю.ПАВЛЕНКО.

При этом Ю.ПАВЛЕНКО отметил, что министры от «Нашей Украины» или все вместе оставят правительство, или все вместе останутся на своих должностях.

Он также не исключил возможности продолжения диалога по созданию широкой коалиции в парламенте, особенно, если парламент примет как закон Универсал национального единства.

В то же время, Ю.ПАВЛЕНКО заметил, что времени на переговоры остается очень мало.

В свою очередь, министр юстиции Украины Роман ЗВАРИЧ отказался отвечать на вопрос, написал ли он заявление о сложении своих полномочий. «Мне нечего вам сказать пока. Я могу сказать только единственное, вы понимаете, что молчание, в частности мое, - это не только мое решение», - сказал Р.ЗВАРИЧ.

Министр транспорта и связи Украины Николай РУДЬКОВСКИЙ, который назначен по квоте Соцпартии, отметил в разговоре с журналистами, что сегодня вопрос возможной отставки министров от «Нашей Украины» на заседании правительства вообще не поднимался.

Как сообщал УНИАН, 4 октября лидер фракции “Наша Украина” Роман БЕССМЕРТНЫЙ заявил, что «Наша Украина» переходит в оппозицию к правительственной коалиции и отзывает своих министров.

Министрами по квоте “Нашей Украины” является Игорь ЛИХОВЫЙ (министр культуры); Юрий ПОЛЯЧЕНКО (министр здравоохранения); Юрий ПАВЛЕНКО (министр по делам семьи, молодежи и спорта); Роман ЗВАРИЧ (министр юстиции).

Вчера, 10 октября, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО проводил встречу с министрами, назначенными по квоте “Нашей Украины” и Президента.

После этой встречи министр здравоохранения Юрий ПОЛЯЧЕНКО заявил, что министры от «Нашей Украины» готовы уйти в отставку.