Порошенко подыскал занятие для Зинченко

Представитель "Нашей Украины" Петр Порошенко отказался комментировать назначение экс-госсекретаря Александра Зинченко советником президента.

"Я соответствующие действия или указы президента или одобряю, или не комментирую. В данном случае я останусь на второй позиции", – сказал в эфире телеканалу "Интер" Порошенко, передает пресс-служба "Нашей Украины".

"На это есть реакция президиума партии "Наша Украина", и она четко определенная. Свою же позицию я доказал, этим занимались и следственные органы, и временная комиссия, и суд, который принял соответствующее решение", - добавил он.

Вместе с тем он подчеркнул, что не соглашается с утверждениями о том, что Зинченко является "сильным и агрессивным политиком".

"Он как-то говорил, что хочет заниматься самолетостроением, космосом и связями с космосом. Думаю, что связи с космосом – это занятие именно для Зинченко" - добавил Порошенко.

Как известно осенью прошлого года тогдашний госсекретарь Александр Зинченко обвинил тогдашнего секретаря СНБО Порошенко и некоторых других нашеукраинцев в коррупции. Это привело к отставке Порошенко от должности.

Позднее Порошенко выиграл судебные дела против Зинченко.

"Украинская правда"