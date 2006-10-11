Ющенко поехал в свою будущую резиденцию
11:33, 11 октября 2006Политика
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Его сопровождают Балога и Гриценко
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО отбыл с однодневной рабочей поездкой в Черниговскую область.
Как сообщает пресс-служба главы государства, планируется, что В.ЮЩЕНКО проведет совещание с главами областных госадминистраций центральных регионов Украины.
Также предусматривается участие Президента в расширенном заседании коллегии Черниговской ОГА.
Кроме того, запланировано участие В.ЮЩЕНКО в совещании по вопросам возрождения Государственного историко-культурного заповедника «Гетманская столица» в Батурине. Как сообщали СМИПрезидент планирует создать в Батурине свою восточную резиденцию.
В поездке В.ЮЩЕНКО сопровождают глава Секретариата Президента Виктор БАЛОГА, министр обороны Анатолий ГРИЦЕНКО.
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