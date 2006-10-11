Янукович пообещал поотбивать руки
11:01, 11 октября 2006Политика
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Премьер поставил задачу перед министрами
Премьер Виктор Янукович дал задание министрам бороться с коррупцией в бюджетной сфере.
"Мы должны сделать все, чтобы преодолеть коррупцию в бюджетной сфере", - сказал Янукович, открывая заседание правительства в среду.
"Наша задача – отбить руки тем, кто тянется к бюджетным деньгам", - сказал Янукович.
"Поэтому мы будем заниматься реформами, которые перекроют пути разворовывания бюджетных средств, и каждый на своем месте может предусмотреть такие шаги", - добавил Янукович.
Вместе с тем премьер сказал, что коррупция на бюджете "существует всюду в мире, тем более в таких молодых государствах".
Янукович также сообщил, что провел разговор с каждым из министров на эту тему.
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