Янукович пообещал поотбивать руки

Премьер Виктор Янукович дал задание министрам бороться с коррупцией в бюджетной сфере.

"Мы должны сделать все, чтобы преодолеть коррупцию в бюджетной сфере", - сказал Янукович, открывая заседание правительства в среду.

"Наша задача – отбить руки тем, кто тянется к бюджетным деньгам", - сказал Янукович.

"Поэтому мы будем заниматься реформами, которые перекроют пути разворовывания бюджетных средств, и каждый на своем месте может предусмотреть такие шаги", - добавил Янукович.

Вместе с тем премьер сказал, что коррупция на бюджете "существует всюду в мире, тем более в таких молодых государствах".

Янукович также сообщил, что провел разговор с каждым из министров на эту тему.

"Украинская правда"