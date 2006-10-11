Министры-нашеукраинцы написали заявления об увольнении
10:49, 11 октября 2006Политика
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Поляченко расписался за всех
Министр здравоохранения Юрий ПОЛЯЧЕНКО заявляет, что министры, которые работают в правительстве по квоте блока «Наша Украина», написали заявления об освобождении от своих должностей.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня журналистам в Киеве.
«Все абсолютно написали», - сказал Ю.ПОЛЯЧЕНКО.
В то же время, министр культуры и туризма Игорь ЛИХОВЫЙ в разговоре с журналистами заявил, что не писал заявления об увольнении, поскольку последние несколько дней находился в Японии.
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