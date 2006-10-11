Министры-нашеукраинцы написали заявления об увольнении

Министр здравоохранения Юрий ПОЛЯЧЕНКО заявляет, что министры, которые работают в правительстве по квоте блока «Наша Украина», написали заявления об освобождении от своих должностей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня журналистам в Киеве.

«Все абсолютно написали», - сказал Ю.ПОЛЯЧЕНКО.

В то же время, министр культуры и туризма Игорь ЛИХОВЫЙ в разговоре с журналистами заявил, что не писал заявления об увольнении, поскольку последние несколько дней находился в Японии.