Янукович поблагодарил ”помаранчевых” министров

Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ выразил благодарность министрам от «Нашей Украины» за выдержку и гражданскую позицию.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня, открывая заседание правительства.

«Я благодарен министрам, которые работают от блока «Наша Украина», потому что есть выдержка и есть гражданская позиция относительно того, что происходит в государстве», - сказал премьер. Он отметил, что во время вчерашней встречи с Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО они пришли к выводу, что есть политическая воля как главы государства, так и главы правительства «держать стабилизацию».

Говоря о формировании широкой коалиции, премьер высказал мнение, что поиск вариантов решения этого вопроса будет продолжатся и должен завершиться в ближайшее время.

«Я убежден, что в любом случае никакого жесткого противостояния политического в государстве не будет», - сказал премьер.

Как сообщал УНИАН, 4 октября лидер фракции “Наша Украина” Роман БЕССМЕРТНЫЙ заявил, что «Наша Украина» переходит в оппозицию к правительственной коалиции и отзывает своих министров.

Министрами по квоте “Нашей Украины” являются Игорь ЛИХОВЫЙ (министр культуры); Юрий ПОЛЯЧЕНКО (министр здравоохранения); Юрий ПАВЛЕНКО (министр по делам семьи, молодежи и спорта); Роман ЗВАРИЧ (министр юстиции).

Вчера, 10 октября, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО проводил встречу с министрами, назначенными по квоте “Нашей Украины” и Президента.

После этой встречи министр здравоохранения Юрий ПОЛЯЧЕНКО заявил, что министры от «Нашей Украины» готовы уйти в отставку.