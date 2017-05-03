Интерпол больше не разыскивает Андрея Клюева - СМИ

Интерпол снял с розыска еще одного чиновника времен Януковича – бывшего секретаря СНБО и главу АП – Андрея Клюева.

Эту информацию "Украинской правде" подтвердил пресс-секретарь Нацполиции Ярослав Тракало.

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По его словам, решение приняла Комиссия по контролю за файлами Интерпола на 99 сессии.

Тракало сообщил, что украинское бюро передало полученную информацию, а именно копию решения Комиссии по контролю за файлами Интерпола, Генеральной прокуратуре Украины как органу досудебного расследования.

Напомним, 28 февраля 2014 года Андрей Клюев был объявлен в розыск. СБУ установила, что Клюев находится на территории России. 21 июня 2016 года ГПУ провела обыски у Клюева в рамках расследования дела Майдана.