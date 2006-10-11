Порошенко заявляет о реальной угрозе раскола страны

Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны, народный депутат от “Нашей Украины” Петр ПОРОШЕНКО надеется, что новый секретарь СНБО Виталий ГАЙДУК за короткое время сможет предложить Президенту Украины эффективную систему действий для отвода угрозы раскола страны.

Как сообщает пресс-служба “Нашей Украины”, об этом П.ПОРОШЕНКО сказал в эфире телеканала “Интер”.

П.ПОРОШЕНКО считает, что угроза раскола страны сегодня является достаточно реальной, потому что антикризисная коалиция в действительности кризис создала, а не ликвидировала.

Говоря о дальнейшей деятельности “Нашей Украины”, П.ПОРОШЕНКО еще раз подчеркнул, что блок четко заявил о своем переходе в оппозицию. По его словам, “мы не хотим вводить общество в заблуждение. У нас была абсолютно четкая позиция, утвержденная Советом партии и блока – либо Универсал в полном объеме переносится в коалиционное соглашение и обеспечиваются гарантии соблюдения обязательств путем внесения изменений в регламент, либо мы выходим из переговорного процесса”.

“Мы ознакомили с этим решением представителей Партии регионов и СПУ. Позиция коммунистов нас, честно говоря, не интересовала, – сказал П.ПОРОШЕНКО. – Они отказались пойти нам навстречу, переговоры были провалены, поэтому мы объявили о переходе в оппозицию и отзыве своих министров из правительства”.