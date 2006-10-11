Министр юстиции Роман ЗВАРИЧ отказался говорить о возможности своей отставки.

На вопрос журналистов об отставке с должности министра юстиции Р.ЗВАРИЧ ответил: «Сейчас не могу сказать… Подождите, вам все станет известно».

При этом он добавил, что спешит на заседание Кабинета Министров.

Как сообщал УНИАН, вчера министр здравоохранения Юрий ПОЛЯЧЕНКО заявил, что министры, которые находятся в правительстве по квоте блока «Наша Украина», готовы уйти в отставку.