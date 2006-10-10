Скоро Харьковский губернатор будет уволен

Председатель Харьковского областного совета Василий САЛЫГИН прогнозирует, что вскоре глава облгосадминистрации Арсен АВАКОВ будет уволен с занимаемой должности. Об этом он заявил в интервью корреспонденту УНИАН, подводя итоги встречи в Харькове группы народных депутатов от Партии регионов с губернатором А.АВАКОВЫМ, на которой стороны обсудили проблемы отношений между исполнительной и представительской ветвями власти в регионе.

“Я считаю, что все закончится увольнением АВАКОВА, и это вопрос времени”, - сказал В.САЛЫГИН.

На вопрос, какой будет позиция областного совета, если Киевский районный суд Харькова удовлетворит иск А.АВАКОВА, согласившись, что голосование на сессии 3 июня за выражение недоверия губернатору прошло с нарушением законодательства, В.САЛЫГИН ответил, что депутаты на следующей сессии могут еще раз вернуться к этому вопросу.

“Если суд примет решение не в интересах областного совета, то будет следующая сессия”, - сказал председатель облсовета.

Как сообщал УНИАН, вчера на встрече с А.АВАКОВЫМ народные депутаты из парламентской фракции Партии регионов высказывались за то, чтобы А.АВАКОВ покинул свою должность.

Свое следующее заседание по рассмотрению иска А.АВАКОВА Киевский суд проведет 12 октября.