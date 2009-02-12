Симоненко: Компартия в правительство не пойдет, но свое слово скажет
19:01, 12 февраля 2009Политика
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"Каждого будем оценивать отдельно"
Фракция КПУ не будет принимать участия в формировании Кабинета министров Украины, то есть, в назначении вице-премьер-министров и министров.
Об этом сказал в интервью корреспонденту УНИАН лидер фракции Петр СИМОНЕНКО.
В то же время он отметил, что когда в Верховную Раду Украины будут внесены “какие-то предложения на снятие с должностей в правительстве, то понятно, что мы будем оценивать каждого человека отдельно”.
“И если он заслуживает негативной оценки, то обязательно будем голосовать за отстранение от исполнения обязанностей” – добавил П.СИМОНЕНКО.
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