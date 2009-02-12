Пинзеник поплатился, потому что не пел «все хорошо, прекрасная маркиза»?

Депутатская группа «За Украину!», входящая в состав фракции “Наша Украина – Народная самооборона”, пока не обсуждала вопроса о поддержке заявления министра финансов Виктора ПИНЗЕНИКА о его отставке.

Об этом сегодня корреспонденту УНИАН сообщила народный депутат, член группы Ксения ЛЯПИНА.

По ее словам, этот вопрос будет обсуждаться на ближайшем заседании группы, которое состоится не раньше понедельника, 16 февраля.

К.ЛЯПИНА заметила, что депутаты группы ожидали такого шага от В.ПИНЗЕНИКА из-за обнародованного им письма относительно угрожающего экономического положения Украины.

Кроме того, по ее словам, этот шаг стал прогнозируемым, поскольку В.ПИНЗЕНИК занял позицию, в корне отличную от позиции премьер-министра, которая сводится к словам из песни «все хорошо, прекрасная маркиза».

К.ЛЯПИНА считает, что сразу же после обнародованных фактов стало понятно, что Ю.ТИМОШЕНКО не будет терпеть такого министра, и любым способом избавится от него. «Поэтому я думаю, что премьер уломала ПИНЗЕНИКА, чтобы он написал сам заявление по состоянию здоровья», - сказала К.ЛЯПИНА.

При этом она добавила, что как только В.ПИНЗЕНИК стал заниматься профессиональной деятельностью, то сразу же стал неудовлетворять правительство. «Но очень тревожно, что следующий кандидат на эту должность будет подбираться ТИМОШЕНКО по ее принципу – молчать и исполнять ту песенку, которую скажет глава правительства», - отметила народный депутат.

При этом она напомнила, что В.ПИНЗЕНИК является лидером партии “Реформы и порядок”, которая входит в БЮТ, и такой шаг В.ПИНЗЕНИКА будет иметь политические последствия.

В то же время К.ЛЯПИНА отказалась уточнить, что это за последствия, объяснив тем, что это является внутренним делом БЮТ.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 12 февраля, министр финансов В.ПИНЗЕНИК подал заявление в Верховную Раду о своей отставке.

Как отметил В.ПИНЗЕНИК, “в нынешних условиях профессиональная позиция министра финансов стала заложником политики. Изменить эту ситуацию министр финансов не может. Как и не может отказаться от своих профессиональных подходов”.

При таких условиях, считает В.ПИНЗЕНИК, его дальнейшее пребывание в должности министра финансов не имеет смысла.