"Батькивщина" силами БПП провела своего мэра в Николаевской области – политолог

«Батькивщина» использовала президенсткую партию, чтобы провести своего кандидата в мэры Снигиревки Николаевской области. Об этом на своей странице в Фейсбук написал политолог Андрей Золотарев.

По его словам, на выборах в Снегиревке за победу самовыдвиженца Леонида Голобли отчитались одновременно 2 враждующие партии.

«Отдаю должное Батькивщине в том, как она красиво обыграла БПП в Николаевской области на выборах мэра в Снигиревке, где за победу одного и того кандидата отчитались 2 враждующие партии одновременно. Там мэром стал самовыдвиженец Леонид Голобля, он является местным депутатом от «Батькивщины» и главой их фракции. Глава Николаевский областной организации Батькивщины Михаил Соколов не замедлил с поздравлениями на своем фейсбуке», – написал Золотарев.

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Вместе с тем, областная организация президентской партии сообщила, что мэр шел «при поддержке БПП» – благодарности от Голобли красуются на ее официальном сайте.

«Ситуация щепетильная и грозит перерасти в настоящий скандал.По факту «Батькивщина» ловко обвела вокруг пальца БПП и выиграла за счет ресурсов конкурента. Если так пойдёт и дальше, то я уже вижу предстоящие парламентские выборы, на которых БПП доблестно отчитывается о победе своих мажоритарщиков, которые на самом деле оказываются батькивщиновцами», – подчеркнул политолог.

«В любом случае, очень интересно будет наблюдать за подобной «победной» стратегией президентской политсилы», – резюмировал Золотарев.

30 апреля 2017 года в 47 территориальных объединенных громадах в 19 областях Украины состоялись выборы глав и депутатов местных советов.