В ПР говорят, что во вторник в парламенте будет интересная ситуация

Народный депутат Украины Василий ГОРБАЛЬ (фракция Партии регионов) прогнозирует, что его фракция проголосует за отставку Виктора ПИНЗЕНИКА с должности министра финансов Украины.

Об этом он сказал в интервью корреспонденту УНИАН.

По словам В.ГОРБАЛЯ, депутаты от Партии регионов неоднократно “высказывали претензии к работе экономического блока и, в частности, Министерства финансов”.

Он добавил, что фракция еще определится по данному поводу.

В.ГОРБАЛЬ считает, что заявление В.ПИНЗЕНИКА об отставке “носит исключительно профессиональный характер”. По его словам, из нее становится понятно, что на министра финансов “оказывалось давление” со стороны руководства правительства Украины, в частности, в вопросах макроэкономических показателей, инфляции. Он отметил, что становится понятно, что во время подготовки бюджета на 2009 год “Министерство финансов было вне процесса”.

По словам В.ГОРБАЛЯ, отставка В.ПИНЗЕНИКА интересна “и с точки зрения существования коалиции”, поскольку важной является реакция партии “Реформы и Порядок”, которую возглавляет В.ПИНЗЕНИК. “Я так понимаю, что во вторник в парламенте будет очень интересная ситуация”, - добавил В.ГОРБАЛЬ.

По словам депутата, возникает вопрос, или эта отставка - “это путь к углублению кризиса в связи с невозможностью функционирования псевдокоалиции, или коалиция найдет силы еще нам что-то доказать”.

По мнению В.ГОРБАЛЯ, довольно “интересным и непростым является вопрос” о следующей кандидатуре на должность министра финансов. По его словам, “возникает вопрос, кто согласится возглавить министерство в условиях безумного давления премьер-министра Украины и ее позиции относительно возможности пересмотра бюджета на текущий год не раньше апреля”.

Он добавил, что уже всем понятно, что бюджет нереален, как и нереален показатель инфляции в 9%.