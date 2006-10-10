Янукович провел собеседования с кандидатами в главы райгосадминистраций
20:16, 10 октября 2006Политика
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Указы предстоит готовить Президенту
Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ провел собеседования с кандидатами на должности глав райгосадминистраций Ровенской и Черниговской областей.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе правительства.
“Материалы по их назначению будут направлены Президенту Украины для подготовки соответствующих Указов”, - отмечается в сообщении.
В сообщении нет других подробностей.
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