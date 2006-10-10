Янукович провел собеседования с кандидатами в главы райгосадминистраций

Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ провел собеседования с кандидатами на должности глав райгосадминистраций Ровенской и Черниговской областей.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе правительства.

“Материалы по их назначению будут направлены Президенту Украины для подготовки соответствующих Указов”, - отмечается в сообщении.

В сообщении нет других подробностей.