Янукович назначил Грищенко советником

Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ решил назначить своим советником Константина ГРИЩЕНКО.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе правительства.

Согласно сообщению, В.ЯНУКОВИЧ поручил К.ГРИЩЕНКО проанализировать состояние международных связей правительства и подать предложения по согласованию действий правительственных структур.

Постановление о назначении К.ГРИЩЕНКО советником премьера планируется утвердить 11 октября на заседании правительства.

Справка УНИАН. К.ГРИЩЕНКО, 52 года, со 2 сентября 2003 по 3 февраля 2005 года был министром иностранных дел Украины

С апреля 2005 года – заместитель председателя Республиканской партии Украины, возглавляемой в настоящее время министром топлива и энергетики Юрием БОЙКО.