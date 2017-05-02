Украинский политзаключенный умер в российском СИЗО - СМИ

29 апреля в ростовском следственном изоляторе умер гражданин Украины Артур Панов, которого российские власти обвиняют в "подготовке террористического акта в России". Информация об этом размещена на сайте российского издания "Фонтанка".

Сообщается, что причиной смерти украинского политзаключенного стала сердечная недостаточность. Отметим, что Панову было 19 лет. На момент задержания Панову не было и 18-ти лет.

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Как пишет издание, 14 февраля в Северо-Кавказском военном окружном суде Ростова начался судебный процесс по делу Артура Панова, вместе с ним на скамье подсудимых также оказался и ростовский студент, которому инкриминируют содействие в "преступной деятельности" украинца.

Панов был задержан в начале декабря 2015 года в Ростовской области. По версии российских властей молодой человек под видом беженца пересек украино-российскую границу с целью совершения теракта на территории России.