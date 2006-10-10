На кресло мэра Полтавы претендуют 14 кандидатов
До выборов осталось полтора месяца
Территориальная избирательная комиссия зарегистрировала уже 14 претендентов на должность Полтавского городского председателя.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время пресс-конференции сообщил и.о. мэра Полтавы, секретарь горсовета Андрей МАТКОВСКИЙ (БЮТ).
Он заявил, что также подал заявление о регистрации его кандидатом в мэры, и оно числится 11-м в списке. А.МАТКОВСКИЙ отметил, что идет на выборы самостоятельно, а не как представитель политической силы. Он утверждает, что самовыдвижение не испортило отношений с однопартийцами, и они с пониманием отнеслись к его решению.
«Я посоветовался с командой единомышленников, рассчитываю на поддержку депутатского корпуса, трудовых коллективов. Если будет поддержка от политических партий - буду благодарен», - заявил он.
Кроме того и.о. мэра Полтавы отметил, главной свой задачей считает формирование команды единомышленников. «Политика тут - на втором или третьем месте. На первом – формирование команды единомышленников, независимо от их политических вкусов, которая будет заботиться о Полтаве и полтавчанах», - сказал он.
Также А.МАТКОВСКИЙ добавил, что, возможно, участие в выборах Полтавского городского председателя примет бывший мэр города, народный депутат от Партии регионов Анатолий КУКОБА. Сам А.МАТКОВСКИЙ перед выборами собирается уйти в отпуск.
Выборы мэра Полтавы запланированы на 26 ноября.