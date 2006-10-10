На кресло мэра Полтавы претендуют 14 кандидатов

Территориальная избирательная комиссия зарегистрировала уже 14 претендентов на должность Полтавского городского председателя.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время пресс-конференции сообщил и.о. мэра Полтавы, секретарь горсовета Андрей МАТКОВСКИЙ (БЮТ).

Он заявил, что также подал заявление о регистрации его кандидатом в мэры, и оно числится 11-м в списке. А.МАТКОВСКИЙ отметил, что идет на выборы самостоятельно, а не как представитель политической силы. Он утверждает, что самовыдвижение не испортило отношений с однопартийцами, и они с пониманием отнеслись к его решению.

«Я посоветовался с командой единомышленников, рассчитываю на поддержку депутатского корпуса, трудовых коллективов. Если будет поддержка от политических партий - буду благодарен», - заявил он.

Кроме того и.о. мэра Полтавы отметил, главной свой задачей считает формирование команды единомышленников. «Политика тут - на втором или третьем месте. На первом – формирование команды единомышленников, независимо от их политических вкусов, которая будет заботиться о Полтаве и полтавчанах», - сказал он.

Также А.МАТКОВСКИЙ добавил, что, возможно, участие в выборах Полтавского городского председателя примет бывший мэр города, народный депутат от Партии регионов Анатолий КУКОБА. Сам А.МАТКОВСКИЙ перед выборами собирается уйти в отпуск.

Выборы мэра Полтавы запланированы на 26 ноября.