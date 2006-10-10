Львовщина собирает ”десант” на Марш УПА

Свыше полутысячи активистов общественных организаций и политических партий Львовской области 14 октября в Киеве на Майдане Незалежности примут участие в Марше Украинской повстанческой армии по случаю 64-й годовщины ее создания.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила сегодня на пресс-конференции председатель Львовской областной организации ВО “Свобода” Ирина СЕХ.

По ее словам, “в прошлом году 14 октября киевские городские власти не предотвратили провокацию и террор “кремлевских наемников”. Именно поэтому в этом году оргкомитет по празднованию Дня Украинского Оружия направил письмо министру внутренних дел Украины Юрию ЛУЦЕНКО и председателю СБУ Игорю ДРИЖЧАНОМУ. В нем организаторы призывают МВД и СБУ предотвратить провокации во время проведения празднования, а также самим приобщиться к чествованию памяти не только воинов ОУН-УПА, но и казаков и гайдамаков, которые отдали жизнь за волю Украины”.

Как сообщал УНИАН, 14 октября в Киеве правые силы планируют провести Марш Украинской повстанческой армии по случаю 64-й годовщины ее создания.

Как сообщал УНИАН, крымские активисты Евразийского Союза молодежи, Блока Витренко "Народная оппозиция" и партии "Русский блок" заявили, что не допустят проведения Марша УПА. До 13 октября в Крыму проходит акция под лозунгом "Все на борьбу с фашизмом", в ходе которой ведется сбор добровольцев для поездки в Киев. По оценкам организаторов, на Крещатике соберется от 20 до 40 тысяч человек, которые будут выступать против Марша УПА.

В октябре прошлого года во время проведения подобного мероприятия левые и радикальные силы устраивали драки с представителями правых политических организаций и, фактически, сорвали Марш УПА.