Турчинову больно смотреть, как СБУ выполнила дешевую заказушку

Первый вице-премьер-министр Украины Александр ТУРЧИНОВ считает, что обвинения Службы безопасности Украины в адрес представителей правительства в коррупции являются «банальным заказом».

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение А.ТУРЧИНОВ высказал сегодня журналистам в Кабинете министров, комментируя материалы, направленные СБУ в суд в отношении заместителя министра экономики, заместителя министра транспорта, а также министра промышленной политики Владимира НОВИЦКОГО.

«Это банальный заказ, причем очень непрофессионально выполненный», - сказал А.ТУРЧИНОВ.

Первый вице-премьер уточнил, что протокол в отношении двух заместителей министров составлен на основании того, что они выехали за границу без разрешения Службы безопасности Украины. «Мне кажется, что мы живем не в тоталитарном государстве, и просить разрешения в СБУ, чтобы выехать за границу, – это смешно. Даже если СБУ беспокоится о государственной тайне, чтобы заместители министров не вступили в контакт с разведкой… Но какое это имеет отношение к коррупции», - считает он.

По его мнению, составление протокола о коррупции министра промышленной политики В.НОВИЦКОГО также является «глупостью».

«Министр обратился в суд, и Служба безопасности считает, что это обращение было слишком резким. Но снова вопрос – к чему здесь протокол о коррупции?», - поинтересовался первый вице-премьер.

При этом А.ТУРЧИНОВ не уточнил факты, по которым В.НОВИЦКИЙ обращался в суд, отметив лишь, что это обращение было связано с деятельностью Министерства промышленной политики.

«Мне больно смотреть, во что превратилась сейчас Служба безопасности Украины, поскольку для меня это родная организация, я ее когда-то возглавлял, и вот такая дешевая заказушка, непрофессионально выполненная, - это даже неприятно комментировать», - подчеркнул А.ТУРЧИНОВ.

Как сообщал УНИАН, 10 февраля пресс-центр СБУ заявил о том, что 6 февраля СБУ составила административный протокол о нарушении Закона «О борьбе с коррупцией» в отношении В.НОВИЦКОГО.

"Установлено, что государственный служащий, используя свое должностное положение, вне порядка, предусмотренного процессуальным законодательством, пытался повлиять на суд во время осуществления правосудия", - отмечается в сообщении пресс-центра СБУ.

СБУ направила материалы протокола в Апелляционный суд г.Киева.