Чего не хватает Украине: версии Януковича и Северинсен

Правительство осуществляет шаги по реализации Плана мероприятий, направленного на надлежащее выполнение обязательств Украины, вытекающих из ее членства в Совете Европы.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Кабинета Министров Украины, об этом заявил премьер-министр Виктор ЯНУКОВИЧ во время встречи с содокладчиками Мониторингового комитета Парламентской ассамблеи Совета Европы Ханне СЕВЕРИНСЕН и Ренате ВОЛЬВЕНД.

„Правительство заинтересовано активно сотрудничать с ПАСЕ и, в конце концов, решить стоящие перед Украиной вопросы”, - подчеркнул В.ЯНУКОВИЧ. В частности, по его словам, правительство осуществляет меры, направленные на соблюдение прав человека в Украине и выполнение решений Европейского суда по правам человека, обеспечение свободы и независимости средств массовой информации, создание системы общественного телевидения, ратификацию Европейской конвенции по трансграничному телевидению, выполнение Европейской хартии региональных языков или языков меньшинств. „Все эти вопросы будут решаться постепенно, их финансирование предусмотрено проектом государственного бюджета на следующий год”, - отметил руководитель правительства.

При этом премьер-министр выразил намерение безотлагательно предоставить объективный ответ на доклад относительно Украины, который будет озвучен в ближайшее время в ПАСЕ.

В свою очередь, Х.СЕВЕРИНСЕН объяснила длительный перерыв в посещении представителями ПАСЕ Украины отсутствием нового правительства после парламентских выборов. "Теперь правительство работает, и наша главная цель - подготовить доклад, содержащий план мероприятий по Украине, которые нужно будет выполнить", - подчеркнула она.

Со своей стороны, Р.ВОЛЬВЕНД рассказала о механизме дальнейших действий мониторингового комитета ПАСЕ относительно Украины. По ее словам, после поездки в Украину содокладчики подготовят текст доклада, после ознакомления с которым украинское правительство предоставит свои комментарии и замечания. "Наконец, когда доклад будет принят на сессии ПАСЕ, можно будет говорить о конкретных сроках прекращения мониторинга", - отметила она. При этом Р.ВОЛЬВЕНД отметила, что в докладе будет дана высокая оценка действиям правительства по выполнению обязательств Украины перед Советом Европы.

Во время встречи В.ЯНУКОВИЧА с содокладчиками Мониторингового комитета ПАСЕ речь также шла о внутриполитической ситуации в Украине. Премьер-министр, в частности, рассказал о процессе воплощения конституционной реформы. Самый "чувствительный и самый болезненный вопрос в этом процессе - вопрос перераспределения полномочий, но главное, что в целом Украина идет по пути демократических преобразований", - заявил глава правительства.

В.ЯНУКОВИЧ отметил, что сейчас в парламенте готовятся к рассмотрению законопроекты, которые будут наполнять конституционную реформу реальным содержанием. По словам руководителя правительства, именно переход к системе парламентско-президентского правления свидетельствует о демократизации Украины.

В.ЯНУКОВИЧ отметил, что ключевым направлением конституционной реформы остается создание реального механизма сотрудничества между правительством и парламентом. "Этого нам не хватало все годы независимости, в результате чего Украина имела много сложностей во внутренней и внешней политике", - заявил он. Кроме того, премьер-министр отметил, что надлежащая роль в новой политической системе будет отведена оппозиции. „Для этого будет создана необходимая законодательная база”, - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Соглашаясь с позицией украинского премьера, Х.СЕВЕРИНСЕН отметила, что сегодня Украина, в первую очередь, нуждается в политической стабильности. По ее мнению, предпосылкой для этого должно стать реформирование политической и судебной систем в Украине, а также распределение полномочий между ветвями власти.