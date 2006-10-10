Министр обороны просит не брать его за горло

Министр обороны Украины Анатолий ГРИЦЕНКО утверждает, что завтра будут известны решения о пребывании в правительстве министров, назначенных по квоте “Нашей Украины” и Президента.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в интервью журналистам в Киеве после беседы с Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО.

А.ГРИЦЕНКО отметил, что на этой встрече присутствовали все министры, и проходила она по их инициативе.

Министр также сказал, что во время разговора с Президентом присутствующие обменялись мнениями относительно событий, происходящих в правительстве, в коалиции и в Украине в целом.

В то же время он не предоставил никаких подробностей этой встречи.

Отвечая на вопрос, на чем настаивал Президент, А.ГРИЦЕНКО отказался отвечать, заметив, что это является внутренними делами собеседников.

На вопрос журналистов, подаст ли он лично в отставку, А.ГРИЦЕНКО ответил: «Не берите меня за горло». Вместе с тем он напомнил, что на этот вопрос он уже отвечал 5 октября интернет-изданию «Украинская правда». Однако при этом он отметил, что решение о продолжении работы в правительстве В.ЯНУКОВИЧА для него было не из простых. В то же время А.ГРИЦЕНКО подчеркнул: «Быть ли мне, или не быть в правительстве – решают два человека: Президент и я лично».

Кроме того, возле своего служебного автомобиля на другой вопрос журналистов относительно его отставки А.ГРИЦЕНКО ответил: «Все будет в порядке, будет только лучше».