Политологи считают, что Ющенко выучил уроки

Политологи считают, что последние кадровые перестановки в Секретариате Президента, в частности среди советников Президента, свидетельствуют о попытке Виктора ЮЩЕНКО создать настоящую прагматичную и профессиональную команду.

Об этом свидетельствуют результаты опроса политологов, проведенного Центром исследований политических ценностей.

“Президент изучил уроки предыдущих двух лет неудачной кадровой политики, когда он пытался делать ставку на политическую команду, но оказалось, что большинство его соратников по Майдану, люди с карьерными амбициями и они не хотят быть привязаны к Президенту, думают собственно о личных достижениях”, - считает президент Центра социальных исследований “София” Андрей ЕРМОЛАЕВ.

Он считает, что нынешний Секретариат уже состоит из “постмайданных” политиков, то есть из тех, которые, с одной стороны, обязаны В.ЮЩЕНКО карьерным ростом, а с другой стороны – еще не раскручены в политике.

“Перестановки связаны, во-первых, с желанием оптимизировать работу Секретариата, во-вторых, превратить его в действенный орган защиты интересов и воплощений полномочий Президента, в-третьих, соответственно заменить структуру неэффективных т. н. «дорогих друзів» новыми ценными кадрами”, - считает директор Киевского института проблем управления им. Горшенина Кость БОНДАРЕНКО.

Политолог Андрей ОКАРА убежден, что В.ЮЩЕНКО наконец понял, что Партия регионов начала наступление на его полномочия, и пытается таким способом защититься от этого.

“Все эти советники ему не давали какой-то помощи, тем более преимущества. Это, как говорит президент Беларуси Александр ЛУКАШЕНКО, что всех их необходимо «перетрахивать» периодически, то есть делать ротацию, которая является логичной в данной ситуации. Тем более, институт советников оказался неэффективным, коррумпированным, и все они недодавали позитива имиджу В.ЮЩЕНКО, а только забирали, как тот же Борис НЕМЦОВ”, - убежден политолог.

Немного другое мнение выразил директор Центра исследований политических ценностей Олесь ДОНИЙ, которой считает, что изменения советников могут свидетельствовать о намерении В.ЮЩЕНКО создать “новый политический проект”.

“Ротации в Секретариате дали повод говорить о том, что В.ЮЩЕНКО решился на создание реальной альтернативы правительству Виктора ЯНУКОВИЧА, фактически на создание параллельного правительства, что-то наподобие администрации Президента во главе с Виктором МЕДВЕДЧУКОМ времен Леонида КУЧМЫ”, - считает О.ДОНИЙ.

Как сообщал УНИАН, Президент освободил от должностей 30 своих советников. Среди них, в частности, Сергей КУНИЦЫН, Святослав ВАКАРЧУК, Борис НЕМЦОВ, Вера УЛЬЯНЧЕНКО и другие.