”Оранжевые” министры решили уйти в отставку

Министр здравоохранения Юрий ПОЛЯЧЕНКО заявляет, что министры, находящиеся в правительстве по квоте блока «Наша Украина», готовы уйти в отставку.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ПОЛЯЧЕНКО сообщил журналистам.

«Состоялись консультации со всеми министрами, работающими в правительстве по квоте “Нашей Украины”. Было принято решение нашими коллегами о готовности уйти в отставку», - сказал Ю.ПОЛЯЧЕНКО, добавив, что «технически это возможно завтра, возможно - на следующей неделе».

Как сообщал УНИАН, 4 октября лидер фракции “Наша Украина” Роман БЕССМЕРТНЫЙ заявил, что «Наша Украина» переходит в оппозицию к правительственной коалиции и отзывает своих министров.

5 октября блок «Наша Украина» рекомендовал своим министрам на ближайшем заседании правительства подать в отставку.

Министрами по квоте “Нашей Украины” является Игорь ЛИХОВИЙ (министр культуры); Ю.ПОЛЯЧЕНКО (министр здравоохранения); Юрий ПАВЛЕНКО (министр по делам семьи, молодежи и спорта); Роман ЗВАРИЧ (министр юстиции).