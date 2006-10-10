Состоится заседание правительства

11 октября состоится заседание Кабинета министров Украины.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе правительства.

В ходе заседания чиновники планируют обсудить проект закона о внесении изменений в статью 10 Закона Украины “О пожарной безопасности”, вопрос увеличения уставного фонда НАК “Украгролизинг”, а также вопрос установления срока выполнения работ по реставрации Царских ворот Софийского собора Национального заповедника “София Киевская”.

Заседание начнется в 10.00.

Адрес: ул. Грушевского, 12/2, 1-й подъезд, 7-й этаж.

Телефон для аккредитации: 256-77-69.