Состоится заседание правительства
15:43, 10 октября 2006Политика
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11 октября состоится заседание Кабинета министров Украины.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе правительства.
В ходе заседания чиновники планируют обсудить проект закона о внесении изменений в статью 10 Закона Украины “О пожарной безопасности”, вопрос увеличения уставного фонда НАК “Украгролизинг”, а также вопрос установления срока выполнения работ по реставрации Царских ворот Софийского собора Национального заповедника “София Киевская”.
Заседание начнется в 10.00.
Адрес: ул. Грушевского, 12/2, 1-й подъезд, 7-й этаж.
Телефон для аккредитации: 256-77-69.
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