Тимошенко следовало отдать газовые контракты на экспертизу до подписания?

Совет национальной безопасности и обороны Украины приветствует инициативу премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО провести экспертизу контрактов между НАК "Нафтогаз Украины" и ОАО "Газпром" на поставку и транзит газа, заключенных в Москве 19 января.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил Уполномоченный Президента Украины по международным вопросам энергетической безопасности Богдан СОКОЛОВСКИЙ сегодня на брифинге в Киеве.

«СНБО приветствует позицию премьер-министра относительно экспертизы контрактов», - сказал он. При этом он добавил, что «экспертизу необходимо было делать до того, как подписывались контракты».

В тоже время Б.СОКОЛОВСКИЙ отметил, что касательно привлечения иностранных экспертов для проведения экспертизы газовых контракт уже были заявления со стороны Европейского Союза, что он не намерен принимать участие в такой экспертизе.

Как сообщал УНИАН, 10 февраля Ю.ТИМОШЕНКО заявила на брифинге, что планирует обратиться к Европейской комиссии с просьбой провести независимую экспертизу украинско-российских газовых контрактов.

«Я хочу опровергнуть раз и навсегда все обвинения, которые раздаются из уст участников коррупции на газовом рынке, что для Украины что-то подписано невыгодное. Для того, чтобы в этом убедился каждый человек в Украине, я буквально завтра обращусь с официальным письмом к Европейскому Союзу, чтобы они сделали официальную экспертизу подписанных контрактов», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер-министр убеждена, что заключение европейских специалистов подтвердит позицию правительства. Ю.ТИМОШЕНКО подчеркнула, что готова к любой экспертизе контрактов на поставки газа в Украину и его транзит в европейские страны.

Справка УНИАН. 19 января в Москве были подписаны газовые контракты между НАК «Нафтогаз Украины» и ОАО «Газпром». В частности, был подписан договор купли-продажи газа на 2009-2019 годы. Украина получила скидку в 20% от среднеевропейской цены на газ, которая в первом квартале 2009 года составляет 450 долл. за тыс. куб. м. Украинская сторона, в свою очередь, сохраняет ставку транзита в 2009 году на уровне 2008 года – 1,7 долл. за тыс. куб. м на 100 км. Цена будет изменяться по формуле ежеквартально. Объем поставки газа в Украину в 2009 году составит 40 млрд. куб. м. С 1 января 2010 года «Газпром» будет продавать газ Украине по рыночной европейской цене без скидок.