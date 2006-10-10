Херсонский губернатор: как гражданин, я должен уйти в отставку, но...

Председатель Херсонской областной государственной администрации Борис СИЛЕНКОВ не собирается уходить в отставку из-за того, что партия «Народный Союз «Наша Украина» решила уйти в оппозицию.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Б.СИЛЕНКОВ заявил на пресс-конференции в Херсоне.

Отметив, что пока в стране не определен статус оппозиции – отсутствует закон «Об оппозиции», Б.СИЛЕНКОВ заявил, что он, как член политсовета НСНУ, выполнит решение партии.

По информации Б.СИЛЕНКОВА, такое решение может быть принято на съезде НСНУ уже 21 октября. Однако, заметил губернатор, «как гражданин я считаю, что должен уйти в отставку, но как госслужащий понимаю, что последнее слово будет за Президентом, который еще в 2005 году заявил, что органы государственного управления должны быть вне политики”.