Ющенко и Янукович договорились создавать коалицию

Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявляет, что с Президентом Виктором ЮЩЕНКО они договорились работать над созданием широкой коалиции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер заявил журналистам после завершения встречи с Президентом Украины.

«Договорились о том, что будем работать над созданием широкой коалиции», - в частности, сказал он.

По словам В.ЯНУКОВИЧА, для этого есть политическая воля и Президента Украины, и премьер-министра, «и мы считаем, что это – наша общая цель – застабилизировать политическую ситуацию, у нас другого пути нет – это в национальных интересах нашего государства», - добавил премьер.

При этом, комментируя позицию «Нашей Украины», которая настаивает на отзыве своих министров из правительства, В.ЯНУКОВИЧ отметил: «когда есть национальные интересы, когда есть высшая цель, политики должны искать компромиссы».

Как сообщал УНИАН, 4 октября лидер фракции “Наша Украина” Роман БЕССМЕРТНЫЙ заявил, что «Наша Украина» переходит в оппозицию к правительственной коалиции и отзывает своих министров.

5 октября блок «Наша Украина» рекомендовал своим министрам на ближайшем заседании правительства подать в отставку.

Министрами по квоте “Нашей Украины” являются Игорь ЛИХОВЫЙ (министр культуры); Юрий ПОЛЯЧЕНКО (министр здравоохранения); Юрий ПАВЛЕНКО (министр по делам семьи, молодежи и спорта); Роман ЗВАРИЧ (министр юстиции).