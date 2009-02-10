СНБО сегодня превращают в «партийную инквизицию»?

Политологи осуждают использование Совета национальной безопасности и обороны Украины как площадки для сведения политических счетов.

В частности, в комментарии УНИАН президент центра «Открытая политика» Игорь ЖДАНОВ заметил, что ему "обидно, что такой уважаемый институт как СНБО используется не в национальных, государственных интересах, а как площадка для сведения каких-то политических счетов". К сожалению, заметил эксперт, "в начале января во время украинско-российской газовой войны мы не увидели собрания этого органа. А именно тогда надо было собраться и выработать конкретные тактику и стратегию действий. Этого не произошло. Заседание проходит сегодня уже постфактум".

И.ЖДАНОВ напомнил, что в советские времена существовал такой себе комитет партийного контроля, на котором разбирались дела "виновных". "Это была своего рода партийная инквизиция. Сегодня СНБО превращают в такого рода инквизицию".

"Я считаю, что газовые соглашения, которые были подписаны Юлией ТИМОШЕНКО, – это не победа Украины или России. Это компромисс, который можно было достичь в сложных условиях. Если бы Виктор ЮЩЕНКО поехал в Москву, то он бы вообще ни одного контракта не привез бы", - заметил политолог.

По его мнению, чем больше Президент Украины будет действовать в таком ключе, как сейчас, тем большей будет угроза национальной безопасности. "Элита должна понять, что в чрезвычайных условиях необходимо объединяться, а не заниматься внутренними разборами", - сказал И.ЖДАНОВ.

Президент социологической службы «Украинский барометр» Виктор НЕБОЖЕНКО , комментируя сегодняшнее заседание СНБО, во время которого В.ЮЩЕНКО подверг резкой критике подписанные в Москве газовые соглашения и намерение правительства позаимствовать у РФ 5 млрд. дол., заметил, что "это очень громкие и решительные заявления. Но они были бы своевременными 15 января, а не сейчас. После боя кулаками не машут. К тому же проблема заключения договоров - проблема двух сторон, а не третьей. Это проблемы премьер-министров Юлии ТИМОШЕНКО и Владимира ПУТИНА. Это В.ПУТИН мог сомневаться в том, имеет ли Ю.ТИМОШЕНКО право подписывать соглашения. Если украинский премьер не имела соответствующих полномочий на подписание договоров, то В.ЮЩЕНКО мог заблаговременно сообщить об этом российскому премьеру".

По мнению В.НЕБОЖЕНКО, когда третья сторона через полтора месяца сомневается в договороспособности какой-то из сторон и сомневается в степени эффективности, то это, как правило, не будет иметь большого политического эффекта. "Поэтому, несмотря на очень жесткие и красноречивые высказывания В.ЮЩЕНКО, я не видел больших последствий для украинской политики. Президенту надо было активно принимать участие во время газового конфликта, тогда, по-видимому, сейчас и не возникало бы столько вопросов, которые он должен задать и самому себе тоже", - отметил политолог.

Политтехнолог Тарас БЕРЕЗОВЕЦ считает, что "это как-то не по-джентльменски и совсем не по-мужски – пригласить прессу и в ее присутствии 40 минут распинать премьера, а затем попросить журналистов уйти под предлогом того, что СНБО проходит в режиме секретности. То есть, не дать главе правительства даже ответного слова".

"Но дело даже не в том, - отметил Т.БЕРЕЗОВЕЦ. - Я сам 5 лет был кадровым сотрудником Совета нацбезопасности, поэтому хорошо знаю, как готовились и планировались его заседания. В.ЮЩЕНКО не имеет ни малейшего представления, что такое СНБО и какое значение этот конституционный орган играет в системе государственной власти! О «способностях» Раисы БОГАТЫРЕВОЙ в должности секретаря СНБО лучше вообще молчать. Такого уровня невежества как сейчас, там никогда не было!".

"Что касается цены на транзит – вспомните, что в 2006 году именно Алексей ИВЧЕНКО (тогдашний руководитель НАК "Нафтогаз Украины" – УНИАН) во исполнение директив Президента подписал именно эту низкую ставку до 2010 года. Что касается компании-посредника, которую ЮЩЕНКО громил в своем выступлении, – пусть вспомнит 2008 год, когда он договаривался с Россией о ее заведении в Украину".

Т.БЕРЕЗОВЕЦ заявил, что "это Президент вместе с лидером Партии регионов Виктором ЯНУКОВИЧЕМ завели этих «газовых барыг», как их уже называют сами регионалы".