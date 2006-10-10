В Верховной Раде Крыма числится гражданин Израиля

Постоянный представитель Президента Украины в АРК Геннадий МОСКАЛЬ обратился в Верховную Раду АРК с просьбой о досрочном прекращении депутатских полномочий Рувима АРОНОВА - представителя депгруппы "Крым", избранного в парламент автономии по спискам "Блока Куницына". Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Постпреда Президента.

Г.МОСКАЛЬ считает, что Р.АРОНОВ должен быть лишен депутатского мандата в связи с его отбытием на постоянное место жительство за пределы Украины. Как отмечает Постпред Президента, согласно информации, полученной от израильских правоохранительных органов, "указанная особа (Р.АРОНОВ - УНИАН) официально эмигрировала в Израиль 22 ноября 1994 года".

По данным представителя главы государства, сегодня Р.АРОНОВ является владельцем израильского паспорта 259398. "По сообщению израильских правоохранительных органов, состоянием на 1 октября 2006 года, Рувим Аронов находился на территории Израиля", - информирует Г.МОСКАЛЬ.

Как сообщал УНИАН, по данным МВД Украины, Р.АРОНОВ является одним из лидеров организованной преступной группировки "Башмаки", на счету которой, в частности, 50 убийств, похищения людей и т.д. Р.АРОНОВ и ряд других представителей ОПГ "Башмаки" объявлены в розыск.

В 90-х годах прошлого века ОПГ "Башмаки" конкурировала на полуострове с бандой "Сейлем". "Башмаки" были практически разгромлены в бытность Г.МОСКАЛЯ начальником крымской милиции.