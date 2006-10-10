Реакция Нашей Украины на назначение Зинченко

Президиум Совета партии «Наша Украина» просит Президента отменить решение о назначении Александра ЗИНЧЕНКО советником главы государства.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе “Нашей Украины”, об этом говорится в заявлении, принятом президиумом партии “Наша Украина”.

“Президиум Совета партии «Наша Украина» считает, что безответственный политик, который, состоя в должности, развалил работу Государственного секретариата и не справился со своими служебными обязанностями, о чем заявил Президент Украины в прошлом году, не имеет морального права давать советы главе государства. Кроме того, свою негативную оценку этому политику на парламентских выборах дали граждане Украины”, - отмечается в документе.

Авторы заявления также напоминают, что “Александр ЗИНЧЕНКО, состоя в должности Государственного секретаря, распространил грязные и безосновательные обвинения в том числе в адрес членов нашей партии. Это в конечном счете создало искусственный политический кризис в Украине, раскололо помаранчевый лагерь, нанесло ощутимый удар по международному авторитету государства и обусловило результаты парламентских выборов 2006 года”.

Как подчеркивается далее в заявлении, “клевета этого “деятеля” была опровергнута в судебном порядке. Никакого подтверждения его слов не нашла и специальная следственная комиссия Верховной Рады Украины”.

“Наша Украина” выражает уверенность, что “политик, который не выполняет решения суда, не имеет права занимать должность в органах государственной власти. Человек, который претендует на высокое звание советника Президента, должен в первую очередь уважать Закон”.

Учитывая это, “Президиум Совета партии не воспринимает назначение Александра ЗИНЧЕНКО на должность советника Президента Украины” и обращается к “Президенту Украины, Почетному председателю партии Виктору ЮЩЕНКО с предложением отменить свое решение о назначении Александра ЗИНЧЕНКО советником главы государства”.

Как сообщал УНИАН, 9 октября, Президент Украины В.ЮЩЕНКО подписал указ о назначении А.ЗИНЧЕНКО своим советником.

3 сентября 2005 года А.ЗИНЧЕНКО подал в отставку с должности государственного секретаря Украины. В тот же день его отставка была принята Президентом.

Перед своей отставкой А.ЗИНЧЕНКО обвинил окружение Президента, в частности, тогдашних секретаря СНБОУ Петра ПОРОШЕНКО, первого помощника Президента Украины Александра ТРЕТЬЯКОВА и лидера фракции “Наша Украина” Николая МАРТЫНЕНКО в коррупционных деяниях.

Именно по этим причинам А.ЗИНЧЕНКО, по его словам, подал в отставку.