Ющенко освободил 32 советника

Указы размещены на официальном сайте Президента

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО освободил от выполнения обязанностей своих советников вне штата 32 человека. В частности, указами главы государства от выполнения обязанностей советника Президента Украины (вне штата) освобождены: Михаил ДОРОШЕНКО, Лилия ГРИГОРОВИЧ, Иван ДИЯК, Владимир ГРИШКО, Анатолий ГАЙДАМАКА, Иван ГАВРИЛЮК, Светлана ВЕГЕРА, Дитмар ШТЮДЕМАНН, Святослав ВАКАРЧУК, Николай БУТКО, Борис БЕСПАЛЫЙ, Станислав АРЖЕВИТИН, Николай ЩЕРБИНА, Андрей ШЕВЧЕНКО, Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ, Леонид КАНИЩЕНКО, Владислав КАСЬКИВ, Алексей ИВЧЕНКО, Владимир ЛАНОВОЙ, Александр ПАСХАВЕР, Юрий РУБАН, Виктор ТКАЧУК, Вера УЛЬЯНЧЕНКО, Александр ТРЕТЬЯКОВ, Василий КУЙБИДА, Виталий КЛИЧКО, Леонид КОЗАЧЕНКО, Валерий ПРОБЕЙ-ГОЛОВА, Сергей ТЕЛЕШУН, Вячеслав КАНТОР, Юрий КАРАСИК и Сергей КУНИЦЫН. Соответствующие Указы размещены на официальном сайте Президента. Как сообщал УНИАН, ранее В.ЮЩЕНКО своим Указом ликвидировал институт внештатных советников. Ранее Президент освободил Михаила СИРОТУ, Ксению ЛЯПИНУ и Бориса НЕМЦОВА от выполнения обязанностей своих советников вне штата.

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